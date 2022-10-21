В Челябинске обустраивают сквер с бесплатным Wi-Fi и системой видеонаблюдения

Фото: администрация Челябинска
В Челябинске продолжаются работы по благоустройству сквера «Молодежный» на пересечении улиц Горького и Первой Пятилетки. Как сообщили в городской администрации, общественное пространство обновляется в рамках программы «Инициативное бюджетирование».
В сквере сейчас установлено современное наружное освещение, сделан бесплатный общественный туалет. Кроме того, были обустроены удобные тропинки, которые соединили с пешеходной сетью.
Помимо прочего, по всей территории сквера установили скамейки и урны вдоль тротуаров, сделали систему видеонаблюдения. Для отдыхающих здесь также есть бесплатный Wi-Fi.
Фото: администрация Челябинска
Фото: администрация Челябинска
Работы по благоустройству выполнены более чем на 60% выполнены. В настоящий момент ведется монтаж игрового городка, для детей появились качели и батуты. Рядышком расположится спортивная площадка с безопасным ударопоглощающим резиновым покрытием.
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