В Челябинске обустраивают сквер с бесплатным Wi-Fi и системой видеонаблюдения

Фото: администрация Челябинска

В Челябинске продолжаются работы по благоустройству сквера «Молодежный» на пересечении улиц Горького и Первой Пятилетки. Как сообщили в городской администрации, общественное пространство обновляется в рамках программы «Инициативное бюджетирование».

В сквере сейчас установлено современное наружное освещение, сделан бесплатный общественный туалет. Кроме того, были обустроены удобные тропинки, которые соединили с пешеходной сетью.

Помимо прочего, по всей территории сквера установили скамейки и урны вдоль тротуаров, сделали систему видеонаблюдения. Для отдыхающих здесь также есть бесплатный Wi-Fi.

Фото: администрация Челябинска

Фото: администрация Челябинска

Работы по благоустройству выполнены более чем на 60% выполнены. В настоящий момент ведется монтаж игрового городка, для детей появились качели и батуты. Рядышком расположится спортивная площадка с безопасным ударопоглощающим резиновым покрытием.

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