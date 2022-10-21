В Челябинске изменят правый поворот с проспекта Ленина на улицу Красную

Фото: google.ru/maps
Правый поворот с проспекта Ленина на улицу Красную в Челябинске в скором времени изменят. Сейчас на перекрестке проводятся работы по изменению схемы дорожного движения. После их окончания поворот будет заужен, а тротуар расширен.
Больше всего неудобств на перекрестке испытывали пешеходы – им приходилось дважды переходить дорогу с правой стороны. При этом на первом пешеходном переходе работает светофор, который регулируют движение для автомобилистов.
На этой неделе в Челябинске изменилась схема движения по улицам Энгельса и Труда. Также на этих участках дорог изменился режим работы светофоров. Подробнее – по ссылке.
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