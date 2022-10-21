Челябинский «Трактор» арендовал у «Сочи» голкипера Алексея Мельничука

Фото: пресс-служба ХК «Трактор»

Челябинский «Трактор» арендовал у ХК «Сочи» 24-летнего вратаря Алексея Мельничука. Он будет выступать в составе «черно-белых» до конца текущего сезона. Генеральный директор клуба Иван Савин прокомментировал подписание нового игрока.

— Несмотря на свой молодой возраст, этот голкипер имеет опыт игры как в КХЛ, так и в заокеанских лигах. Это подписание придаст глубины нашей вратарской линии, на такой длинной дистанции чемпионата команде нужны два надежных вратаря. Приветствуем Алексея в Челябинске и надеемся, что он быстро впишется в коллектив, — сказал Иван Савин.

Алексей Мельничук родился в Санкт-Петербурге и прошел всю систему хоккейного клуба СКА. В сентябре 2017 года он дебютировал за главную команду в возрасте 19-ти лет. В том же сезоне вратарь получил приглашение в сборную России U20, в составе которой принял участие в молодежном первенстве мира.

В системе СКА Мельничук выступал до января-2020, после чего на правах аренды перебрался в нижегородское «Торпедо». Сезон 2020/21 голкипер завершил за океаном в «Сан-Хосе Шаркс», где и дебютировал в НХЛ, проведя три матча. Следующий год Алексей провел в системе калифорнийского клуба, выступая за «Сан-Хосе Барракуда» в АХЛ. В марте-2022 в результате обмена вратарь перешел в систему «Тампа-Бэй Лайтнинг» и выступал в ECHL за команду «Орландо Солар Беарз». В межсезонье-2022 голкипер принял решение вернуться в Россию, пополнив состав ХК «Сочи».

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