Челябинским мобилизованным подарили акустические гитары

Гитары за 10 минут передали в пункт отправки помощи мобилизованным Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Жители Копейска отправили мобилизованным южноуральцам две гитары. Как пишут в соцсетях, инструменты передали буквально через 10 минут после появления просьбы.

— Вы не поверите. Буквально 10 минут назад нам поступил запрос на гитару. Через три минуты гитара уже у нас, только что принесли вторую, — пишут пользователи группы «Помощь Военным на СВО «Вместе» Копейск» во ВКонтакте.

При этом как подчеркнули авторы поста, одну из гитар в пункт принесли даже до появления просьбы от мобилизованных.

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