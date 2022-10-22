На выходных в Челябинскую область придет слабый снег

Вплоть до понедельника ожидается снег Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

На выходных в Челябинской области ожидается небольшой снег. Об этом предупреждают синоптики регионального гидрометцентра.

— 22 октября в Челябинской области ожидается облачная погода с прояснением, в горах слабый снег, на юге небольшие осадки в виде дождя, переходящего в снег, местами умеренные, на крайнем юге отложение мокрого снега и гололеда на провода, утром на дорогах гололедица от снежного наката, — указано в прогнозе.

Погода при этом не улучшится и к началу рабочей недели. 23 и 24 октября в горных районах Челябинской области небольшой снег, по ночам ожидаются заморозки, а скорость порывов ветра может достигать 15 метров в секунду.

Напомним, что практически весь ноябрь в Челябинской области ожидаются дожди и мокрый снег. Как указано в прогнозе от сайта «Гисметео», уже с середины месяца в регионе будут держаться минусовые температуры.

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