Эвакуировали весь подъезд: в Чурилово вспыхнул балкон многоэтажки

Фото: Андрей Андреев, Марина Чудинова [В] Чурилово | Челябинск/vk.com

В ночь на субботу, 22 октября, в Чурилово произошел пожар на улице 2 Эльтонская, 30б. Очевидцы поделились кадрами с места ЧП — огонь полыхал на балконе шестого этажа.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, на балконе загорелись вещи. Жители квартиры — двое взрослых и ребенок — смогли эвакуироваться самостоятельно. Поспешили выйти на улицу и жители подъезда — 10 взрослых, пятеро детей.

— Пожар ликвидирован сотрудникам Челябинского пожарно-спасательного гарнизона, распространение в квартиры не допущено, — сообщили МЧС.

Причины ЧП устанавливаются. Жители Чурилово предполагают, что на балкон могла попасть непотушенная сигарета с верхних этажей.

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