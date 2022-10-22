Эвакуировали весь подъезд: в Чурилово вспыхнул балкон многоэтажки

Фото: Андрей Андреев, Марина Чудинова [В] Чурилово | Челябинск/vk.com
В ночь на субботу, 22 октября, в Чурилово произошел пожар на улице 2 Эльтонская, 30б. Очевидцы поделились кадрами с места ЧП — огонь полыхал на балконе шестого этажа.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, на балконе загорелись вещи. Жители квартиры — двое взрослых и ребенок — смогли эвакуироваться самостоятельно. Поспешили выйти на улицу и жители подъезда — 10 взрослых, пятеро детей.
— Пожар ликвидирован сотрудникам Челябинского пожарно-спасательного гарнизона, распространение в квартиры не допущено, — сообщили МЧС.
Причины ЧП устанавливаются. Жители Чурилово предполагают, что на балкон могла попасть непотушенная сигарета с верхних этажей.
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