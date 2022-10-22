В Челябинской области за сутки от коронавируса скончалось пять человек

За сутки в области провели 7 528 тестов Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

277 новых случаев коронавируса, в том числе у 6 школьников подтверждены за последние сутки в Челябинской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

На лечении сейчас 4 707 пациентов. Общее число заболевших с начала пандемии – 388 826 человек. Выздоровевших за последние сутки – 834. За все время пандемии выписаны 374 763 человек.

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