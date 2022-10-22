Сотрудник автосервиса угнал Audi у жительницы Челябинской области

Машину нашли в соседнем регионе. Фото: ГУ МВД по Челябинской области

34-летняя жительца Миасса отдала свой автомобиль Audi в автосервис, но забрать его оказалось не так просто. Один из работников угнал иномарку.

Полицейские объявили машину в розыск. Злоумышленник успел доехать на ней до Невьянска Свердловской области, где его и поймали. Об угонщике известно, что он уроженец Владивостока, в свои 18 лет уже был судим.

— Установлено, что задержанный находился в розыске, как без вести пропавший. По городам России он ездил автостопом, подрабатывая в различных автосервисах, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

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