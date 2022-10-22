«Погода наконец-то по сезону»: на Южном Урале пошел снег

Утро в Брединском районе, где находится Аркаим, выдалось снежным. Фото: Антон Бубнов

Зима все ближе: в субботу, 22 октября, на Южном Урале пошел снег. Снимком поделились в историко-культурном заповеднике Аркаим.

— Сегодня на Аркаиме снег с дождем — погода наконец-то по сезону! — сообщается на странице Аркаима.

В комментариях подписчики восхищаются красотой природы:

— Как будто картина на холсте, — отмечает Юлия.

— Какая красотища, — пишет Ольга.

Как сообщала ранее «Комсомолка», на выходных в Челябинской области ожидается небольшой снег. Сегодня — облачная погода с прояснением. На юге небольшие осадки в виде дождя, переходящего в снег, местами умеренные, на крайнем юге — отложение мокрого снега и гололеда на провода, утром на дорогах гололедица от снежного наката. Ночью 0, -5, в низинах до -8.

Погода при этом не улучшится и к началу рабочей недели. 23 и 24 октября в горных районах Челябинской области небольшой снег, по ночам ожидаются заморозки, а скорость порывов ветра может достигать 15 м/с.

ТЕМ ВРЕМНЕМ

В нацпарке «Таганай» продолжают собирать урожай брусники и голубики — прихваченные первыми морозами ягоды в это время особенно вкусны.

— Между прочим, кусты голубики отлично переносят холода и могут доживать до 100 лет, а брусника вообще считается одним из долгожителей — возраст этого растения достигает и 200, и даже 300 лет, — отмечают в нацпарке.

Таганай News/vk.com

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