В Челябинской области 92-летняя бабушка стала жертвой мошенника по схеме «родственник попал в ДТП»

Пожилая женщина отдала курьеру 75 тыс. рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

92-летняя бабушка из Магнитогорска стала жертвой мошенника, работавшего по схеме: «Родственник попал в ДТП». Злоумышленник позвонил пожилой женщине по городскому телефону и предложил «урегулировать» ситуацию за деньги. В результате бабушка отдала курьеру 75 тыс. рублей.

Спустя некоторое время курьер был задержан.

— В ходе проведенных мероприятий сотрудники отделения по противодействию преступлениям с использованием IT-технологий УМВД России по городу Магнитогорску установили и задержали подозреваемого в совершении преступления, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

Задержанному 19 лет. Он заявил, что полученные деньги переводил на счет заказчика преступления, а вознаграждение за услуги курьера, использовал в личных целях.

В полиции завели уголовное дело о мошенничестве (ч. 2 ст. 159 УК РФ). Молодого человека отправили в СИЗО.

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