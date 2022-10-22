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НовостиОбщество22 октября 2022 11:11

На Троицком тракте завершили ремонт моста возле челябинского поселка Новосинеглазово

Работы шли семь месяцев
Ирина ФАДЮШИНА
Ирина ФАДЮШИНА
На время ремонта по мосту было организовано реверсивное движение

На время ремонта по мосту было организовано реверсивное движение

Фото: Галина ФЕДОРЧЕНКО

В Челябинске завершили ремонт моста рядом с поселком Новосинеглазово по Троицкому тракту, передает корреспондент КП-Челябинск. Напомним, работы начались в середине марта. Конструкции моста демонтировали, обновили опоры, пролетные строения, мостовое покрытие и подходы к мосту.

Помимо этого, подрядчики должны были обустроить водоотводы и восстановить освещение. Ремонт обещали завершить в 20-х числах октября. Судя по фото, уже все готово.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

В Челябинске передали на госэкспертизу проект моста над железнодорожным переездом на въезде в Новосинеглазово. Дело в том, что единственный путь в поселок — по улице Челябинской — проходит через ж/д пути. Во время движения поездов возле переезда образуются гигантские пробки.

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