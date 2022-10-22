На Троицком тракте завершили ремонт моста возле челябинского поселка Новосинеглазово

На время ремонта по мосту было организовано реверсивное движение
Фото: Галина ФЕДОРЧЕНКО
В Челябинске завершили ремонт моста рядом с поселком Новосинеглазово по Троицкому тракту, передает корреспондент КП-Челябинск. Напомним, работы начались в середине марта. Конструкции моста демонтировали, обновили опоры, пролетные строения, мостовое покрытие и подходы к мосту.
Помимо этого, подрядчики должны были обустроить водоотводы и восстановить освещение. Ремонт обещали завершить в 20-х числах октября. Судя по фото, уже все готово.
ТЕМ ВРЕМЕНЕМ
В Челябинске передали на госэкспертизу проект моста над железнодорожным переездом на въезде в Новосинеглазово. Дело в том, что единственный путь в поселок — по улице Челябинской — проходит через ж/д пути. Во время движения поездов возле переезда образуются гигантские пробки.
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