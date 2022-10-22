В Челябинске на стоянке рядом с автосалоном сгорели машины

Пожар произошел на парковке у автосалона. Фото: ЧП | ДТП Челябинск/vk.com

Огонь полыхает, дым столбом – горят сразу три автомобиля. Тушат языки пламени несколько пожарных. Видео с ночным ЧП у автосалона на Молодогвардейцев, 2б разместили в соцсетях.

В пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области факт пожара подтвердили:

– Поступило сообщение о возгорании автомобилей, которые стояли на территории стоянки (по предварительным данным – стоянки автосалона). Пожар ликвидирован. Причины выясняются.

Обновлено.

В соцсетях появилась информация, что это мог быть поджог. В полиции уточнили – три автомобиля «Хендай Солярис» повредил неизвестный. Сумму ущерба составила порядка 4 млн рублей.

– Производится просмотр видеозаписей с камер видеонаблюдения, устанавливаются очевидцы произошедшего и проверяются на причастность лица, ранее привлекавшиеся к совершению аналогичных преступлений, назначены исследования объектов изъятых с места происшествия, – прокомментировали ЧП в пресс-службе ГУ МВД региона.

Возбуждено уголовное дело по статьей 167 УК "Умышленные уничтожение или повреждение имущества". Полицейские просят помощи горожан в поиске причастных к поджогу.

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