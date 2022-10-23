Челябинский депутат Госдумы проходит боевое слаживание перед отправкой на Украину

Депутат уже прошел первые боевые стрельбы на полигоне. Фото: Олег Колесников

Депутат Госдумы от Челябинской области Олег Колесников прибыл в полевой лагерь добровольцев для прохождения боевого слаживания. По его словам, здесь находятся несколько сотен человек из разных городов России, но моложе 40 лет нет никого.

— Живем в армейских палатках, столовая и санитарные помещения – в отдельных модулях. Местность степная, после Урала очень не хватает леса и гор, — отметил Олег Колесников.

Фото: Олег Колесников

Фото: Олег Колесников

Депутат рассказал, что они уже провели первые стрельбы. Полигон находится в трех километрах от лагеря, поэтому преодолевать дистанцию приходится в полной амуниции. Всех ребят учит опытный инструктор.

Олег Колесников пообещал, что постарается находиться на связи, пока идет боевое слаживание. Однако после отправки на фронт возможности отвечать на сообщения у него уже, скорее всего, не будет.

Ранее добровольцем на фронт ушел депутат Госдумы из Челябинска Олег Голиков. Он рассказал о боевом слаживании и показал отъезд на фронт.

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