В Челябинске пострадала женщина при ночном пожаре в жилой многоэтажке

Фото: ГУ МЧС по Челябинской области
Минувшей ночью в Челябинске произошел пожар в жилом доме на улице Володарского. Огнем охватило квартиру на первом этаже. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону, на месте возгорания работали 26 человек и 8 единиц техники.
— По предварительным данным, к инциденту привело нарушение правил эксплуатации бытового газа. Сотрудниками полиции проводятся оперативно-следственные мероприятия, — рассказали в чрезвычайном ведомстве.
Из здания во время пожара самостоятельно эвакуировались 10 человек. Хозяйка загоревшейся квартиры была госпитализирована с ожогами в больницу.
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