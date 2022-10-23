В Челябинске пострадала женщина при ночном пожаре в жилой многоэтажке

Фото: ГУ МЧС по Челябинской области

Минувшей ночью в Челябинске произошел пожар в жилом доме на улице Володарского. Огнем охватило квартиру на первом этаже. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону, на месте возгорания работали 26 человек и 8 единиц техники.

— По предварительным данным, к инциденту привело нарушение правил эксплуатации бытового газа. Сотрудниками полиции проводятся оперативно-следственные мероприятия, — рассказали в чрезвычайном ведомстве.

Из здания во время пожара самостоятельно эвакуировались 10 человек. Хозяйка загоревшейся квартиры была госпитализирована с ожогами в больницу.

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