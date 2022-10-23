В Челябинской области за сутки коронавирусом заразились 212 человек

Среди заболевших коронавирусом есть 5 школьников Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Челябинской области за сутки зарегистрировали 212 новых случаев коронавируса. Среди зараженных есть пятеро школьников. С начала пандемии число заболевших достигло 389 038. Об этом в субботу, 23 октября, сообщили в региональном Министерстве здравоохранения.

От коронавируса умерли три человека. Больничные палаты покинули 435 пациентов, а с начала пандемии число выздоровевших от коронавируса составило 375 198 человек. Под присмотром врачей остаются 4 481 зараженных.

За время пандемии на коронавирус в Челябинской области протестировали 7,6 млн человек. За прошедшие сутки — 7 511 тестов.

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