В горах Челябинской области выпал снег

Снег в районе горного хребта Уреньга. Фото: Марина Гагарина
В горах возле Златоуста Челябинской области накануне выпал снег. Южноуральцы наблюдали осадки в национальном парке «Таганай» и в районе горного хребта Уреньга.
Фото: Марина Гагарина
При этом в самом Златоусте снега нет. Также южноуральцы отмечают, что редкое для осени погодное явление наблюдается и на юге региона. Накануне вечером также замело территорию музея-заповедника «Аркаим».
Погода на Аркаиме. Фото: Антон Бубнов
Первый снег в Челябинской области выпал в конце сентября. Он обрушился на северные районы региона.
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