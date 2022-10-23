В горах Челябинской области выпал снег

Снег в районе горного хребта Уреньга. Фото: Марина Гагарина

В горах возле Златоуста Челябинской области накануне выпал снег. Южноуральцы наблюдали осадки в национальном парке «Таганай» и в районе горного хребта Уреньга.

Фото: Марина Гагарина

При этом в самом Златоусте снега нет. Также южноуральцы отмечают, что редкое для осени погодное явление наблюдается и на юге региона. Накануне вечером также замело территорию музея-заповедника «Аркаим».

Погода на Аркаиме. Фото: Антон Бубнов

Первый снег в Челябинской области выпал в конце сентября. Он обрушился на северные районы региона.

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