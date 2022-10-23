Губернатор Челябинской области проверил центр дополнительной подготовки для мобилизованных в Чебаркуле

Фото: правительство Челябинской области
Центр дополнительной подготовки для мобилизованных разместили на полигоне чебаркульской дивизии. С 23 октября в него будут направлять военнослужащих из Челябинской области и других регионов России. Накануне готовность центра проверил губернатор Алексей Текслер.
— Условия создали достойные. Отапливаемые палатки, полевые кухни, круглосуточное медицинское сопровождение, бани. Есть даже полевая церковь и мечеть. Сейчас главное, чтобы этот единый организм начал функционировать без сбоев. Чтобы обеспечить качественную подготовку и проведение боевого слаживания наших парней, — подчеркнул губернатор.
Фото: правительство Челябинской области
Кроме того, для православных верующих и мусульман сделали палатки для совершения религиозных обрядов.
Также дополнительно был подготовлен блок для размещения оружия со специальными уровнями охраны и защиты.
Фото: правительство Челябинской области
Это далеко не первый визит Алексея Текслера в Чебаркульскую танковую дивизию, где мобилизованные проходят боевое слаживание. Недавно глава региона привозил туда вещи, а также проверял условия содержания. Сейчас в дивизии обновляют несколько зданий, ремонтируют тренажеры в учебном комплексе, — для того, чтобы мобилизованные подготовились максимально качественно.
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