Губернатор Челябинской области проверил центр дополнительной подготовки для мобилизованных в Чебаркуле

Фото: правительство Челябинской области

Центр дополнительной подготовки для мобилизованных разместили на полигоне чебаркульской дивизии. С 23 октября в него будут направлять военнослужащих из Челябинской области и других регионов России. Накануне готовность центра проверил губернатор Алексей Текслер.

— Условия создали достойные. Отапливаемые палатки, полевые кухни, круглосуточное медицинское сопровождение, бани. Есть даже полевая церковь и мечеть. Сейчас главное, чтобы этот единый организм начал функционировать без сбоев. Чтобы обеспечить качественную подготовку и проведение боевого слаживания наших парней, — подчеркнул губернатор.

Фото: правительство Челябинской области

Кроме того, для православных верующих и мусульман сделали палатки для совершения религиозных обрядов.

Также дополнительно был подготовлен блок для размещения оружия со специальными уровнями охраны и защиты.

Фото: правительство Челябинской области

Это далеко не первый визит Алексея Текслера в Чебаркульскую танковую дивизию, где мобилизованные проходят боевое слаживание. Недавно глава региона привозил туда вещи, а также проверял условия содержания. Сейчас в дивизии обновляют несколько зданий, ремонтируют тренажеры в учебном комплексе, — для того, чтобы мобилизованные подготовились максимально качественно.

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