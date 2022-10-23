В Челябинской области рецидивист украл лошадей на 300 тысяч рублей

Мужчина успел продать лошадей Фото: Павел КЛОКОВ

В Челябинской области 51-летний житель Копейска украл двух лошадей и жеребенка, которые паслись недалеко от поселка Горянк. Полицейские выследили злоумышленника и задержали его. Об этом сообщили в ГУ МВД по Челябинской области.

— Мужчина имеет опыт обращения с лошадьми. Заметив пасущихся без присмотра домашних животных, он сначала прикормил их, а потом верхом на своем коне загнал в специализированный автомобиль для перевозки скота, — рассказали в пресс-службе ведомства.

Мужчина успел продать животных, однако сотрудники полиции их разыскали и вернули хозяину. Причиненный ущерб оценили на сумму в 300 тысяч рублей.

Задержанный ранее был уже судим. На него возбудили уголовное дело о краже. Ему грозит до шести лет лишения свободы. Сейчас он находится под стражей.

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