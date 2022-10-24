В Челябинске продолжается похолодание

Осадки ожидаются 25 октября Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Челябинске погода продолжит ухудшаться. Как указано в прогнозе сервиса «Гисметео», уже к среде, 26 октября, средние температуры днем не будут выше +2 градусов.

— С 24 по 25 октября в Челябинске температура днем будет держаться в районе +5 градусов. 26 октября температура упадет до +2 градусов, — указано в прогнозе «Гисметео».

Температура не будет повышаться всю следующую неделю. При этом по ночам с 26 октября ожидается похолодание до −2 градусов.

Напомним, что практически весь ноябрь в Челябинской области ожидаются дожди и мокрый снег. Как указано в прогнозе от сайта «Гисметео», уже с середины месяца в регионе будут держаться минусовые температуры.

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