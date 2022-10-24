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НовостиПроисшествия24 октября 2022 2:55

В Челябинской области задержали мужчину из-за мошенничества на 7 миллионов рублей

На нарушителя возбудили уголовные дела
Андрей МОСКВИЧЕВ
Мужчина обманул на деньги сразу нескольких человек

Мужчина обманул на деньги сразу нескольких человек

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Миассе задержали местного жителя, которого обвиняют в мошенничестве на семь миллионов рублей. Как рассказали в пресс-службе регионального МВД, мужчина просил людей вложиться в бизнес и заработать на этом.

— Потерпевшая рассказала полицейским, что малознакомый ей мужчина предложил заработать деньги, вложившись в его предпринимательскую деятельность. Она передала ему более 550 тысяч рублей. После этого коммерсант начал уверять, что у него возникли временные трудности с ведением бизнеса, — объяснили в ведомстве.

Как объяснили в МВД, всего было семь подобных случаев. По каждому из них возбуждены уголовные дела о мошенничестве. А сам мужчина заключен под стражу.

Ранее телефонные мошенники обманули учителя из Златоуста почти на 300 тысяч рублей. Женщина обратилась за помощью в полицию. Об этом сообщили в ГУ МВД по Челябинской области.

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