В Челябинской области коронавирусом заразились еще 207 человек

За сутки выздоровели 320 южноуральцев. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Челябинской области за последние сутки коронавирусом заразились еще 207 человек. Из них 7 школьников. С начала пандемии подтверждено 389 245 случаев заболевания ковидом.

От коронавируса погибли 4 человека. А выздоровели 320 южноуральцев. Продолжают лечение 4 364 человека.

За воскресенье, 23 октября, в области провели 5 735 тестов. Всего за период пандемии в регионе провели 7 695 666 тестов на коронавирус.

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