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НовостиПроисшествия24 октября 2022 4:44

Челябинский суд дал 6,5 лет колонии угонщику с код-граббером

Мужчина успел похитить 8 автомобилей
Ирина ФАДЮШИНА
Ирина ФАДЮШИНА
Мужчина успел вскрыть 8 машин

Мужчина успел вскрыть 8 машин

Фото: Евгения ГУСЕВА

Центральный районный суд дал 6,5 лет колонии строгого режима мужчине, который вскрывал автомобили с помощью код-граббера и угонял их.

— В 2020 году виновный приобрел устройство, предназначенное для тестирования автосигнализаций, которое, согласно заключению эксперта, является специальным техническим средством для негласного получения информации, — сообщили в пресс-службе УФСБ по Челябинской области.

С помощью этого устройства он похитил 8 автомобилей у граждан. За использование код-граббера мужчину судили по статье «Незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации» (ст. 138.1 УК РФ).

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