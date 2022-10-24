За год в Челябинской области безработных стало меньше на 4 тысячи человек

Безработных стало меньше по сравнению с предыдущими годами. Фото: Егор ИВЛЕВ

В Челябинской области стало меньше зарегистрированных безработных. Сейчас без работы 15 921 южноуралец. В 2021 году показатель достигал 19 629. А еще годом ранее более 92 тысячи человек.

− Количество вакансий на 1 октября 41 269 единиц. АППГ 2021 года – 42 306 единиц и 2020 – 33 551 единица, − сообщили в пресс-службе правительства Челябинской области.

Уровень безработицы упал с 1,06% в 2021 году до 0,86 в октябре этого года. А в 2020 он составлял 4,92%.

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