Кольцевая трасса, VIP-трибуна и звукопоглощающий забор: проект второго этапа «Трассы 74» в Челябинске разработают за 10,8 млн рублей

Первый этап уже подходит к концу. Фото: администрация Челябинска.

Администрация Челябинска ищет подрядчика для разработки проекта комплекса для авто и мотогонок «Трасса 74». Соответствующий аукцион появился на сайте госзакупок. Стартовая цена контракта 10,8 млн рублей.

Одним из важных мест комплекса станет зрительская трибуна на 5 тыс. мест. В ней будет застекленная VIP-трибуна на 10-12 мест, зона улучшенных мест на 40-50 кресел и застекленный пресс-центр. Также появятся ангары для техники и парковки.

В зоне самих соревнований проектировщик должен разместить 10 наблюдательных вышек, пять мачт для телетрансляций, звукопоглощающий забор, навес для судей и площадку для награждения. Самые важные объекты − кольцевая асфальтированная трасса для мотоджимханы и картинга и асфальтово-грунтовая трасса для ралли автокросса.

Работу с проектом нужно будет завершить до конца июня 2023 года. Это будет уже второй этап строительства «Трассы 74». В рамках первого работы практически завершены.

− Идет проектирование второго этапа. Закончено строительство гоночных трасс, ставят ограждение. Готовность − 88%, − сообщил заместитель главы Челябинска по строительству Владимир Шамне.

Строительство автокомплекса началось 16 мая. В сентябре о ходе работ и планах по привлечению спортсменов рассказала мэр города Наталья Котова.

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