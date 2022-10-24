В Челябинской области возбудили уголовное дело о гибели 15-летней школьницы в ДТП

Фото: ГИБДД по Челябинской области

ДТП в Уйском районе, в котором погибла 15-летняя девушка, переросло в уголовное дело. Авария произошла в минувшее воскресенье, 23 октября, около 5 часов утра.

18-летний водитель не выбрал безопасную скорость и не вписался в левый поворот, после чего улетел в кювет. 15-летняя пассажирка от полученных травм скончалась на месте.

— По данному факту в СО ОМВД России по Уйскому району возбуждено уголовное дело по п. «в» ч.4 ст. 264 УК РФ («Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом, не имеющим права управления транспортными средствами»), — сообщила представитель надзорного ведомства.

По этой статье ему грозит лишение свободы от пяти до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Ход расследования дела поставила на контроль прокуратура Уйского района.

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