Соблюдайте дистанцию и не надевайте скользкую обувь: челябинцев предупредили о гололеде

Зима все ближе Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

На дорогах Челябинска становится скользко. По ночам температура воздуха в городе опускается до -2 градусов.

— По возможности надевайте малоскользящую обувь. При движении на автотранспорте соблюдайте скоростной режим и дистанцию, — рекомендуют в ЕДДС.

Как сообщала ранее «Комсомолка», погода в Челябинске погода продолжит ухудшаться. Как указано в прогнозе сервиса «Гисметео», с 24 по 25 октября в Челябинске температура днем будет держаться в районе +5 градусов. К среде, 26 октября, средние температуры днем не будут выше +2 градусов.

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