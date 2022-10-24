На улице Кузнецова в Челябинске нарисовали портрет знаменитого разведчика

Фото: vk.com/graffitichelyabinsk.

В Челябинске на доме по улице Кузнецова, 3а появился еще один мурал, посвященный военному. На этот раз художники изобразили портрет легендарного советского разведчика Николая Кузнецова, в честь которого была названа улица.

— Работа выполнена в рамках проекта «Про искусство» художниками Ассоциации «Граффити Россия», — сообщает сообщество граффити.

Официальное открытие мурала назначено на 25 октября.

Советский разведчик Николай Иванович Кузнецов за выполнение специальных заданий в тылу врага, отвагу и мужество был награжден орденом Ленина, также ему посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.

Улица Кузнецова получила свое название в 1967 году. Старое наименование —Митрофановское шоссе.

Это не первое военное граффити в Челябинске. Ранее на нескольких домах появились изображения в память о южноуральцах, героически погибших на Украине.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru