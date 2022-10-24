На улице Кузнецова в Челябинске нарисовали портрет знаменитого разведчика

Фото: vk.com/graffitichelyabinsk.
В Челябинске на доме по улице Кузнецова, 3а появился еще один мурал, посвященный военному. На этот раз художники изобразили портрет легендарного советского разведчика Николая Кузнецова, в честь которого была названа улица.
— Работа выполнена в рамках проекта «Про искусство» художниками Ассоциации «Граффити Россия», — сообщает сообщество граффити.
Официальное открытие мурала назначено на 25 октября.
Советский разведчик Николай Иванович Кузнецов за выполнение специальных заданий в тылу врага, отвагу и мужество был награжден орденом Ленина, также ему посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.
Улица Кузнецова получила свое название в 1967 году. Старое наименование —Митрофановское шоссе.
Это не первое военное граффити в Челябинске. Ранее на нескольких домах появились изображения в память о южноуральцах, героически погибших на Украине.
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