В поселке Старая Магнитка изменилась организация вывоза твердых коммунальных отходов

С 21 октября в поселке Старая Магнитка, на территории которого осуществляется бесконтейнерный (помешковый) сбор мусора, обновляется подход к этой работе. Изменения в первую очередь коснутся маршрута движения мусоровозов.

Коммунальная техника больше не будет ездить по всем поселковым дорогам, с обочин которых ранее осуществлялся сбор мешков с отходами. Мусоровоз будет останавливаться в строго определенных локациях, куда потребители коммунальной услуги по обращению с ТКО будут приносить отходы. Их складирование будет осуществляться непосредственно в кузов машины.

Первая точка сбора - переулок Исторический, со стороны улицы Калмыкова, в районе автовокзала. Время остановки мусоровоза с 8:00 до 8:20.

Вторая точка сбора – переулок Мурманский вблизи дома № 19. Поместить мусор в кузов мусоровоза потребители смогут с 8:30 до 8:50.

Третья точка сбора - переулок Барнаульский вблизи дома № 31 по ул. Кронштадской. Время прибытия мусоровоза с 9:00 до 9:20.

Изменения в порядок вывоза и график движения мусоровозов внесены региональным оператором по просьбе самих жителей поселка. Отметим, что время ожидания техники в каждой локации будет составлять не более 20 минут. Вывоз отходов будут осуществлять по вторникам и пятницам.

Отметим, что жители поселка также могут пользоваться баками для сбора ТКО, которые установлены на контейнерных площадках в ближайшей округе. Вывоз отходов их этих емкостей также обеспечивает ЦКС.

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