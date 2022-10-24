В Курчатовском районе образовалась новая добровольная народная дружина

Фото: Курчатовский район

На территории Курчатовского района действуют две добровольные народные дружины – «Челябинцы» и «Шторм». На основании решения ГУ МВД России по Челябинской области и в соответствии с ФЗ от 02.04.2014 № 44-ФЗ, внесена запись в региональный реестр народных дружин и общественных объединений правоохранительной направленности 13.10.22 № 74143 о создании на территории Курчатовского района третьей добровольной народной дружины «Гроза».

Торжественная церемония вручения свидетельства о регистрации, красных нарукавных повязок с надписью «Дружинник» состоялась в стенах Администрации Курчатовского района. Командир новой народной дружины Артем Кряжев рассказал, что у него имеется опыт оказания содействия в организации правопорядка на территории района. Около года молодой человек состоял в народной дружине «Шторм», а потом решил, что хочет основать свою Дружину – создать команду для предупреждения преступлений на улицах и общественных пространствах:

«Я за то, чтобы вечером на улицах нашего района было тихо, а курчатовцы чувствовали себя спокойно. Считаю, что это необходимая деятельность. Дружинники содействуют участковым уполномоченным полиции. Главные качества каждого члена команды – это добросовестное исполнение своих обязанностей, честность и справедливость».

Сейчас в составе ДНД «Гроза» 45 человек, более 50 подали заявление на вступление в состав. Если и вы хотите оказать содействие в охране общественного правопорядка на территории Курчатовского района, звоните по телефону 741-45-56.