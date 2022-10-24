В Челябинске открыли движение на двух новых дорогах в «Ньютоне»

Комсомольский проспект стал длиннее. Фото: комитет дорожного хозяйства Челябинска.

В Челябинске запустили движение по двум новым улицам: по Академика Макеева и продолжении Комсомольского проспекта в микрорайон «Ньютон». Об этом на аппаратном совещании сообщил вице-мэр по дорожному хозяйству и транспорту Андрей Ксензов.

— Сегодня улица Макеева и Комсомольский проспект будут завершены, — уточнил Андрей Ксензов. — Далее будет получен окончательный акт заключения по готовности этих объектов.

Комсомольский проспект стал длине на 655 метров. Четырехполосную дорогу от Татищева до Академика Макеева строил подрядчик ООО ДСК «Южный Урал». Рабочие обустроили тротуары, пешеходный переход, сделали освещение и ливневую канализацию. Также высадили 170 деревьев и поставили две остановки.

Улица Академика Макеева от Комсомольского проспекта до проспекта Героя России Родионова стала двухполосной. Работы вел ООО «Урал-Сервис-Групп». Здесь также провели благоустройство и высадили деревья.

Движение по Академика Макеева открыто. Фото: комитет дорожного хозяйства Челябинска.

Строительство новых участков обошлось в 250 млн рублей.

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