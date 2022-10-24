В экопарке на северо-западе Челябинска снесут 21 сухое дерево

Гулять по лесу станет приятнее – сухостой уберут к ноябрьским праздникам. Фото: замдиректора "ЭКОПАРКА" Ксения Теслова

Стволы и ветки сухих деревьев собирают и сваливают вместе – экопарк на северо-западе Челябинска становится чище. На фото – результат работы за выходные. Дальше валежник отправится на утилизацию. Уборка трухлявых и высохших насаждений идет уже несколько дней.

– Начали в прошлую пятницу. Сейчас собирают весь валежник. И убирают 21 сухостойное дерево (1 ясень, 10 сосен и 10 берез) вдоль центральной аллеи экопарка. Все работы ведутся на основании актов обследования и разрешений, выданных Управлением экологии и природопользования Администрации города Челябинска, – пояснила КП-Челябинск замдиректора отделения «ЭКОПАРК» МАУ «Парк «Металлург» им. О. И. Тищенко» Ксения Теслова.

Очищать лес от сухостоя будут еще две недели. В том числе по соображениям пожарной безопасности. Уборку планируют завершить до 7 ноября.

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