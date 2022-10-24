Два года условно: в Челябинской области экс-главу села осудили за гибель подростка

Суд вынес обвинительный приговор. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Челябинской области вынесли приговор экс-главе Теченского сельского поселения Венере Сурашевой. Из-за ее халатности осенью 2020 года от удара током погиб 15-летний подросток.

− В суде установлено, что подсудимая допустила недобросовестное отношение к должностным обязанностям в части обеспечения безопасной эксплуатации и доступа посторонних лиц внутрь электрической подстанции, расположенной на расстоянии 50 метров от дома 1Б по улице Производственной в поселке Теченский, − сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Вину бывшая сельская глава не признала. Суд приговорил ее к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком два года. Также на протяжении этого времени она не сможет занимать определенные должности.

Венера Сурашева должна будет выплатить матери погибшего моральный ущерб в размере 1 миллиона рублей. Правда, подростка к жизни это уже не вернет.

Напомним, трагедия произошла в сентябре 2020 года. 15-летний подросток вместе с 18-летним товарищем залез в открытую трансформаторную подстанцию: юноши искали в будке цветной металл. Подросток коснулся контакта и скончался на месте.

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