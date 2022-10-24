В салоне ехали дети: водителя пассажирского автобуса в Челябинской области поймали пьяным за рулем

Пассажиров пересадили на другие автобусы. Фото: ГИБДД по Челябинской области

Обычная проверка рейсового ПАЗика в Троицком районе помогла выявить пьяного водителя. Будучи подшофе, 41-летний мужчина вез шесть пассажиров, двое из которых — дети, по маршруту поселок Целинный — Троицк.

— В результате проведенного освидетельствования прибор показал, что содержание паров этанола в выдыхаемом воздухе 0,74 мг/л, при минимально допустимом 0,16 мг/л, — сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Челябинской области.

На водителя завели административное дело. Ему грозит лишение прав от 1,5 до 2 лет и штраф в размере 30 тыс. рублей.

Пассажиров автобуса пересадили в другие проезжающие рейсовые автобусы.

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