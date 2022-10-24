В Челябинске за сезон высадили около 18 тысяч деревьев и кустарников

Фото: пресс-служба администрации.

В администрации Челябинска отчитались об озеленении города. За сезон было высажено более 7 тысяч деревьев и 11 тысяч кустарников. Самыми популярными деревьями являются липа, яблоня, сосна, ель и клен. Как сообщил вице-мэр по городскому хозяйству Александр Астахов, работы продолжатся до 1 декабря.

— Озеленение продолжается, — отметил Александр Астрахов. — Также проводятся омолаживающая обрезка. Работы строго ограничены с октября по март следующего года: после окончания вегетационного периода и до его начала.

Другой заместитель главы города Андрей Ксензов уточнил, что вдоль дорог высажено 5 тысяч деревьев. Еще 140 молодых растений появятся на развязке по улице Братьев Кашириных.

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