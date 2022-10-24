Протаранил две машины и сбил девушку: массовое ДТП в Челябинске закончилось госпитализацией

От одной из машин практически ничего не осталось. Фото: Регион-74 | Челябинск

Три разбитых машины, пострадавший водитель, пассажир и сбитый пешеход – результат массового ДТП на перекрестке улиц Каслинской и Островского. В минувшее воскресенье при повороте налево «Тойота Краун» столкнулась с ехавшей навстречу «Тойотой Чайзер». От удара «Краун» отбросило на девушку, шедшую по «зебре» на зеленый, а после — в припаркованный «Лэнд Ровер». Не обошлось без скорой.

– Пострадали 45-летний водитель и 17-летняя девушка пассажир «Тойота Краун», а также сбитый пешеход – 26-летняя девушка, – пояснили в пресс-службе ГИБДД Челябинска.

Водителю назначили амбулаторное лечение, остальных госпитализиорвали. Досталось и машинам. У одной из них повреждения, судя по фото очевидцев, сильные. Корпус с обеих сторон всмятку.

Сейчас изучаются все обстоятельства, после чего будут определены виновники ДТП.

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