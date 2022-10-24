А потом построят высотку: в Челябинске потратят 11,4 млн на археологические раскопки по улице Пушкина

Сейчас на месте будущего дома огороженный пустырь. Фото: Google maps

В Челябинске пройдут археологические раскопки. Исследовать будут улицу Пушкина в квартале между улицами Труда и Карла Маркса. Соответствующий аукцион появился на сайте госзакупок.

Археологические раскопки на территории выявленного объекта культурного наследия оценили в 11,4 млн рублей. На этом месте могут найти артефакты культурного слоя Челябинска XVIII–XIX веков.

Подрядчику нужно будет в течение 45 дней после соглашения договора провести археологические работы. Делать это придется в ноябре и декабре этого года. А потом в течение практически года подготовить всю необходимую документацию.

Аукцион объявила Южно-Уральская Корпорация жилищного строительства и ипотеки. На том месте планируют построить жилой комплекс «Пушкин»: высотки, подземная стоянка и детский сад.

Ранее мы писали, что член научно-методического совета по культурному наследию при госкомитете охраны ОКН Челябинской области Юрий Латышев считает, что для исторического центра такая вставка недопустима.

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