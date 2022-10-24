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НовостиОбщество24 октября 2022 10:12

А потом построят высотку: в Челябинске потратят 11,4 млн на археологические раскопки по улице Пушкина

ЮУ КЖСИ направит 11,4 млн рублей на археологические изыскания площадки будущего ЖК «Пушкин»
Дарья МАРКОВА
Сейчас на месте будущего дома огороженный пустырь. Фото: Google maps

Сейчас на месте будущего дома огороженный пустырь. Фото: Google maps

В Челябинске пройдут археологические раскопки. Исследовать будут улицу Пушкина в квартале между улицами Труда и Карла Маркса. Соответствующий аукцион появился на сайте госзакупок.

Археологические раскопки на территории выявленного объекта культурного наследия оценили в 11,4 млн рублей. На этом месте могут найти артефакты культурного слоя Челябинска XVIII–XIX веков.

Подрядчику нужно будет в течение 45 дней после соглашения договора провести археологические работы. Делать это придется в ноябре и декабре этого года. А потом в течение практически года подготовить всю необходимую документацию.

Аукцион объявила Южно-Уральская Корпорация жилищного строительства и ипотеки. На том месте планируют построить жилой комплекс «Пушкин»: высотки, подземная стоянка и детский сад.

Ранее мы писали, что член научно-методического совета по культурному наследию при госкомитете охраны ОКН Челябинской области Юрий Латышев считает, что для исторического центра такая вставка недопустима.

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