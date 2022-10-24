Брать в долг не стал – ограбил: житель Челябинской области обчистил кассу микрофинансовой организации

Задержанному грозит до 10 лет тюрьмы. Фото: МВД Челябинска

В долг брать не стал – угрожая ножом, похитил 50 тыс. рублей. И сразу их потратил. Ранее судимый безработный в течение нескольких дней дважды наведывался в офис микрофинансовой организации в Металлургическом районе и грабил кассу.

По записям с камер видеонаблюдения полицейские вычислили преступника – 26-летнего жителя Брединского района – и задержали. Деньги он уже успел потратить. В Челябинске грабитель жил у знакомого, на съемной квартире. Там-то полицейские и обнаружили нож и вещи, в которых орудовал приезжий.

– В отношении подозреваемого в районном отделе полиции возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 162 Уголовного кодекса Российской Федерации («Разбой»). Максимальная санкция данной части статьи – лишение свободы на срок до десяти лет, – сообщили в пресс-службе МВД города.

Задержанного взяли под стражу.

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