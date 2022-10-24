Привет высоты 420 км: челябинский космонавт-испытатель Дмитрий Петелин записал видео с МКС

Дмитрий Петелин. Фото: Центр подготовки космонавтов, Роскосмос.

Космонавт-испытатель из Челябинска Дмитрий Петелин передал землякам привет с борта Международной космической станции. Видео опубликовали в телеграм-канале ЮУрГУ. Дмитрий учился там на аэрокосмическом факультете.

− Мог ли я подумать во время учебы, что моя мечта сбудется и полет в космос станет реальностью? Я от всего сердца желаю вам мечтать, найти свою цель, планомерно двигаться к ней, построить четкий план своих действий и шаг за шагом двигаться к его реализации. Передаю вам привет высоты 420 километров, с борта Международной космической станции, − говорит на видео Дмитрий.

Как сообщала ранее «Комсомолка», Дмитрий Петелин провел на МКС ряд опытов с микробами. Он намерен изучить влияния совокупного солнечного и галактического излучения на генетический аппарат бактериофагов.

О том, как наш земляк готовился к полету в космос, читайте в интервью КП-Челябинск.

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