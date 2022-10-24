Сейчас обустраивают основание для заливки льда. Фото: администрация Челябинска

В челябинском парке имени Терешковой начали готовить модный каток. Сейчас рабочие монтируют систему искусственного охлаждения.

— Сейчас рабочие обустраивают основание для заливки льда на главной и двух примыкающих аллеях. Для безопасности по периметру будущего катка установлено ограждение. По предварительным планам, завершение монтажа и открытие намечено на вторую декаду ноября, — рассказали в пресс-службе администрации города.

Напомним, искусственный каток в парке имени Терешковой открылся в декабре 2020 года и быстро превратился в одно из любимых место для фото. В числе первых прокатились губернатор Алексей Текслер с сыном и актер Стас Ярушин. Открытие модного катка вызвало огромный ажиотаж. Первое время там собирались огромные очереди, поскольку вместимость катка не позволяла вместить всех желающих, не всем хватало коньков. Вскоре возникла еще одна проблема: отдыхающие портят лед и ломают коньки.

СПРАВКА КП

Общая площадь ледового покрытия составляет 800 метров, одномоментно на нем могут находиться до 300 посетителей. Для гостей есть теплая раздевалка, туалет и прокат коньков. Особую атмосферу на катке создает музыкальное сопровождение и гирлянды в вечернее время.

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