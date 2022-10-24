Уголовная статья и лишение свободы на пять лет: поджигателям из Миасса грозит серьезное наказание

Центр коммунального сервиса обратился в подразделение полиции по городу Миассу. Компания просит найти виновных в порче имущества регионального оператора. В октябре на контейнерных площадках города произошло несколько пожаров, это привело к уничтожению 20 мусорных баков общей стоимостью 300 тысяч рублей. По данным МЧС в местах происшествий имелись признаки поджогов.

Служба безопасности ЦКС ведет плотное взаимодействие с правоохранительными органами (полицией и МЧС). Изъяты записи камер наружного наблюдения, которые должны пролить свет на обстоятельства огненных происшествий в местах накопления бытовых отходов. Отметим, что очевидцы также фиксировали возгорания на камеры мобильных устройств. Эти съемки активно распространялись в пабликах социальной сети ВКонтакте и должны помочь в расследовании.

Отметим, что пару лет назад по записям видеокамер в Челябинске удалось установить преступников, которые также поджигали мусорные баки. Ими оказались подростки. Родителям малолетних поджигателей тогда пришлось погасить убытки ЦКС. Стоимость сгоревших баков была взыскана через суд.

Совершеннолетним гражданам за подобные преступления, которые могут квалифицироваться по статье «Умышленное уничтожение имущества (из хулиганских побуждений)» (ч. 2 ст. 167 УК РФ), грозит уголовная ответственность. Санкции указанной статьи предполагают наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. С преступников в таких случаях через суд также взыскивается нанесенный материальный ущерб.

Центр коммунального сервиса обращается ко всем неравнодушным жителям региона. Мы призываем к бдительности и осторожности. Если Вы стали свидетелями поджогов мусорных баков — сообщите об этом в полицию. Ваша бдительность в конечном итоге будет способствовать сохранению инфраструктуры в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами и, как следствие, — поддержанию чистоты и санитарного благополучия вашего двора / улицы / поселка или города. Только вместе мы можем сделать наш регион действительно чистым!