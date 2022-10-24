Во дворе загорелись дрова: житель Челябинской области спас пенсионерку и потушил ее дом

С дровника пламя перекинулось на крышу Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Эта история в селе Катенино могла бы закончиться трагедией, если бы не 27-летний Виктор Шишкин. В тот вечер мужчина возвращался домой от своих родителей и увидел, как в одном из дворов горит дровник.

Увидев языки пламени, он стал стучаться в окна. На шум выглянула 60-летняя пенсионерка. Женщина уже легла спать и не чувствовала запах дыма. Виктор помог ей выбраться, отвел на безопасное расстояние и вызвал пожарных.

Тем временем огонь уже перекинулся на крышу дома. До приезда МЧС Виктор своими силами сбил открытый огонь. Подоспевшей бригаде МЧС осталось пролить кровлю, чтобы огонь не вспыхнул снова.

— Страшно не было — видимо, из-за выброса адреналина. Все делал на автомате. Главное, женщина не пострадала. Позже уже увидел, что слегка оплавилась куртка. На моем месте любой также бы поступил, — цитируют Hornews.com Виктора Шишкина.

Оказалось, что Виктор Шишкин работает водителем в прокуратуре Варненского района, а его сестра Наталья — в 57-й пожарно-спасательной части. Как рассказали в МЧС, руководство пожарного отряда, прибывшего на вызов, намерено ходатайствовать о награждении Виктора Шишкина.

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