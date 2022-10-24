Военком Челябинской области высказался против мобилизации граждан с непогашенной судимостью

В регионе мобилизуют только граждан без судимостей Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Мобилизации в Челябинской области не подлежат граждане с непогашенной судимостью. Об этом на брифинге для СМИ рассказал военком региона Андрей Максуров.

— Есть четкое указание, что мобилизации не подлежат лица с непогашенной судимостью, или чье дело находится в стадии следствия. Мое личное мнение - я против инициативы брать таких, — заявил Андрей Максуров.

Ранее военком Челябинской области заявил, что мобилизация в регионе завершится 28 октября. После этого никаких дополнительных волн не будет.

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