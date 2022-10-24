В Челябинске увеличили число автобусов до микрорайона Чурилово

Пассажиропоток в автобусах увеличился на 18% Фото: Андрей АБРАМОВ

После транспортного коллапса в Челябинске, когда водители маршруток устроили забастовку, на 18% увеличился поток пассажиров на автобусах, соединяющих микрорайон Чурилово и Северо-Запад. Об этом на аппаратном совещании в понедельник, 24 октября, заявил заместитель главы города по дорожному хозяйству и транспорту Андрей Ксензов.

По словам чиновника, из-за роста пассажиропотока было увеличено количество автобусов на маршрутах № 2, 8, 9 и 34. Кроме того, было взято на особый контроль транспортное обслуживание микрорайона Чурилово.

Напомним, утром 20 октября водители маршруток №39 и №86 устроили забастовку из-за перехода на регулируемый тариф. В итоге челябинцы опоздали на работу. После этого перевозчиков оштрафовали за невыполнение условий контракта.

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