Челябинский «Трактор» в Москве уступил ЦСКА — 2:5

В гостях «Трактор» 24 октября крупно проиграл столичным армейцам — 2:5. Фото: КХЛ

«Трактор» начал очередную выездную серию сегодня в Москве 24 октября против действующего чемпиона КХЛ столичного ЦСКА.

Армейцы открыли счет уже на второй минуте. В начале второго периода Алексей Бывальцев сравнял счет. Но в течение второй 20-минутки хозяева дважды «распечатали» ворота челябинцев, доведя счет до вполне комфортных 3:1. А в третьем отрезке матча ЦСКА в матче с «Трактором» увеличил разрыв до 5:1. Челябинцы сумели сократить счет — гол на свой счет за две с половиной минуты записал Альберт Яруллин.

Отметим, что сегодня лидер Восточной конференции КХЛ магнитогорский «Металлург» дома с минимальным счетом выиграл у казанского «Ак Барса» — 2:1. 26 октября «Трактор» в гостях сыграет с ХК «Сочи», а 28-го — в Магнитогорске с «Металлургом».

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