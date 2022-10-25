Челябинские инженеры испытали самый мощный в стране стреловой железнодорожный кран

Фото: пресс-служба министерства промышленности Челябинской области

Челябинские конструкторы завершили испытания самого мощного в России стрелового железнодорожного крана. Об этом пишет ИА «Уральский меридиан» со ссылкой на министерство промышленности региона.

— В его изготовлении участвовало, можно сказать, пол-России! Почти 60% задействованных оборудования и запчастей — наши, челябинские, но часть механизмов по нашим заказам изготавливались в Нижнем Тагиле, Череповце, Екатеринбурге, Перми, Калуге, Москве, Санкт-Петербурге, Ярославле, Зеленограде и в других городах, — цитирует издание технического директора ООО «Челябинсккрансервис» Федора Корытко.

Кран ФМ 150У на 95 процентов состоит из отечественных деталей и является обновленной версией прошлой модели, выпущенной в 2019 году на основе немецкой базы. При этом по итогам испытаний, разработка челябинских инженеров превзошла европейские аналоги.

Ранее Усть-Катавский вагоностроительный завод выиграл аукцион на поставку трамваев для Челябинска. Согласно сайту госзакупок, предприятие изготовит для города 74 трамвайных вагона.

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