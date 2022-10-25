В Челябинской области осудят мужчину за убийства лося

Мужчине грозит пять лет лишения свободы Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Катав-Ивановском районе осудят 39-летнего мужчину, который подстрелил лосиху во время охоты. Как рассказали в местном отделе МВД, инцидент произошел еще в марте 2022 года.

— В ходе следствия установлено, что злоумышленник, не имея разрешения на охоту и в запрещенный период времени в марте застрелил самку лося на территории лесного массива вблизи поселка Лемеза Катав-Ивановского района, — объяснили в ведомстве.

Как уточнили в МВД, мужчина сперва спрятал животное под снегом, а затем вернулся и разделал лося. Подставило его использование снегохода, по следам которого удалось установить личность охотника.

Суммарный ущерб государству составил 400 тысяч рублей. Максимальное наказание, которое грозит стрелку — лишение свободы на срок до пяти лет.

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