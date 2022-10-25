Челябинские полицейские доставили в больницу ребенка с аллергией

Фото: пресс-служба МВД по Челябинской области

Двое сотрудников ГИБДД Агаповского района подвезли маму и ребенка с сильной аллергией до больницы. Об этом случае рассказали в пресс-службе регионального МВД.

— Инспекторы экипажа ДПС лейтенанты полиции Азамат Биисов и Александр Кугенев, несшие службу на 9 километре автодороги Магнитогорск-Кизил-Сибай, увидев состояние ребенка незамедлительно приняли решение доставить мальчика на патрульном автомобиле в детскую амбулаторию, — объяснили в ведомстве.

Жительница Челябинской области поблагодарила сотрудников ГИБДД в соцсети за помощь в транспортировке ее ребенка до медучреждения Мама ребенка в соцсетях поблагодарила полициейских за помощь. Сейчас мальчика перевели в стационар.

— Сердечное спасибо вам, что спасли жизнь моему сыну. Сейчас он в реанимации, состояние стабильное, — пишет мама ребенка в социальных сетях.

Ранее житель Челябинской области спас пенсионерку и потушил ее дом. В тот вечер мужчина возвращался домой от своих родителей и увидел, как в одном из дворов горит дровник.

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