Мошенники развели продавца из Челябинска на 2 миллиона рублей

Возбуждено уголовное дело Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Мошенники развели челябинку, которая работает продавцом-кассиром, на 2 миллиона рублей. Как рассказали в региональном МВД, женщину уговорили взять несколько кредитов.

— Мошенники позвонили ей под видом сотрудников банка и сообщили, что произошел несанкционированный доступ к банковской карте, и неизвестные лица пытаются оформить на ее имя кредит. Чтобы аннулировать заявку, необходимо самой взять в банке деньги и перевести их на «безопасный счет» другой финансовой организации, — объяснили в ведомстве.

Чтобы собрать необходимую сумму женщина взяла пять кредитов в разных банков суммарно на два миллиона рублей. Все полученные деньги она перевела на счет мошенников.

Ранее в Миассе задержали местного жителя, которого обвиняют в мошенничестве на семь миллионов рублей. Как рассказали в пресс-службе регионального МВД, мужчина просил людей вложиться в бизнес и заработать на этом.

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