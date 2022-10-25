В Челябинске усилят контроль за маршрутом, связывающим 2 отдаленных района

Фото: пресс-служба министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области

Челябинский маршрут № 77, который едет от микрорайона Парковый 2 до поселка ОПМС 42, перевели на новый тариф. Как рассказали в региональном миндортрансе, до этого маршрутки ходили нестабильно.

— По итогам проведённого сегодня Министерством дорожного хозяйства мониторинга, с 11:00 до 12:00 на Енисейской не было выявлено ни одного автобуса, — объяснили в ведомстве.

По новым условиям, на маршруте будет работать 4 автобуса, а интервал движения составит 30 минут. Оплатить проезд можно будет наличными, а также по социальным и транспортным картам. За каждый пропущенный рейс перевозчика будут штрафовать.

Ранее из-за транспортного коллапса в Челябинске, когда водители маршруток устроили забастовку, на 18% увеличился поток пассажиров на автобусах, соединяющих микрорайон Чурилово и Северо-Запад.

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