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НовостиОбщество20 октября 2022 11:15

В Чебаркуле за 12 дней построили палаточный лагерь для мобилизованных

Стройку организовали с участием 38 промышленных предприятий
Источник:kp.ru
Фото: t.me/chelyabushka

Фото: t.me/chelyabushka

В южноуральском Чебаркуле за 12 дней сколотили палаточный лагерь для мобилизованных. Как сообщает телеграм-канал «Челябушка», что у лагеря всероссийский статус, очевидно, в связи с присутствием запасников из разных регионов, а стройку организовали с участием 38 промышленных предприятий, то есть на благо готовящихся к фронту рекордно потрудилась едва ли не вся область.

На полигоне полный комфорт: полевая кухня, водоснабжение и отопление, которые, кстати, оборудовали по ситуации с нуля, медицинские пункты, туалеты и даже места для религиозных обрядов. Прибывающим выдают подушки, одеяла, одежду.

— В оперативном развёртывании профильных объектов мы преуспеваем, — пишут авторы «Челябушки». — Как тут не вспомнить возведение всего за пару месяцев большой инфекционки в Малой Сосновке под срочные задачи борьбы с ковидной пандемией.